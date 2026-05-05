Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch

Südbrookmerland - Weiterfahrt untersagt

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

Am Wochenende ist in Aurich eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Fockenbollwerkstraße gewaltsam Zutritt zu einem Büro für Krankenversicherungen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Weiterfahrt untersagt

Polizeibeamte haben am Montag eine Autofahrerin in Südbrookmerland aus dem Verkehr gezogen. Polizisten hielten auf der Forlitzer Straße eine Autofahrerin an und kontrollierten sie. Es stellte sich heraus, dass die 31-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und ihr Pkw nicht haftpflichtversichert war. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Montag in Norden geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 11 Uhr und 13 Uhr auf der Alleestraße in Richtung Westerstraße. Auf Höhe der Hausnummer 32 stieß er gegen einen am Fahrbandrand abgestellten grauen VW. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

In Aurich hat es am Montag eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Auf einem Praxisparkplatz in der Wallinghausener Straße stieß zwischen 15.20 Uhr und 16.10 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen VW. Der Pkw wurde dadurch am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um einen Personalienaustausch zu bemühen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich - Zeugen gesucht

In Aurich werden Zeugen eines Zusammenstoßes gesucht, der sich bereits am 24.April 2026 ereignet hat. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Emder Straße gegen einen schwarzen Fiat 500. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.

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