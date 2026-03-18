Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.03.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 32-jährigen gambischen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Der Mann wies sich mit seiner Duldung aus. Die Überprüfung seiner Personalien führte zu mehreren Feststellungen, darunter ein Haftbefehl wegen wiederholten Verstößen gegen Aufenthaltsbeschränkungen, sowie einer Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung. Der 32-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen und führte auch sonst keine abschöpfbaren Barmittel mit sich, sodass er für die Verbüßung der 10-tägigen Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

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