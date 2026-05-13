Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Wohnmobil im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Ein auf einem Supermarktparkplatz in der Eberstädter Straße abgestellter Fiat Ducato geriet am Dienstagabend (12.5.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend entwendeten sie eine tragbare Ladestation im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (CI 20) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

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