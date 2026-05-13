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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen und Geldbörse entwendet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unbekannte hatten es in der Nacht zum Mittwoch (13.5.) auf einen in der Mornewegstraße abgestellten schwarzen Audi abgesehen.

Zwischen 21.30 Uhr und 02.50 Uhr drangen die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster in den Innenraum des Fahrzeugs ein und entwendeten eine Geldbörse. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt ihrer Beute unerkannt.

Zeugen, die im Bereich der Mornewegstraße etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Aufgrund des Geschehens warnen die Ermittlerinnen und Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit. Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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