POL-MK: Wer sah den Reifendieb?

Hemer (ots) - Nachdem ein Anfang-30-Jähriger über eine Datingplattform mit einer vermeintlich netten Bekanntschaft chattete, wird er nun erpresst. Erst tauschte man über einen Messenger anzügliche Bilder aus, dann folgte die Geldforderung und die Drohung, sonst die Fotos zu veröffentlichen. Der Hemeraner tat das Richtige: Er reagierte nicht darauf, holte die Polizei ins Spiel und brach den Kontakt ab. Solche Erpressungsversuche tauchen immer wieder auf. Die Polizei rät ...

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