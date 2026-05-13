Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch"

Polizei berät und gibt Tipps

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Darmstadt (ots)

Im Rahmen der hessenweiten Kampagne "Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch" findet am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, ein Beratungstermin auf dem Luisenplatz, nördlich des Olbrichbrunnens (vor dem Regierungspräsidium) statt.

Zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr werden die Fachberaterinnen und Fachberater interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand wertvolle Tipps geben, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen können.

Unter anderem anhand von Exponaten können die Präventionsberater gezielt darstellen, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Zudem erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Verhaltenshinweise, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit.

Ziel der hessenweiten Kampagne ist es, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und darauf aufmerksam zu machen, wie ihr Verhalten potenziellen Einbrechern möglicherweise Gelegenheiten bieten könnte. Gleichzeitig soll bei diesen Gesprächen sensibilisiert werden, auf verdächtige Aktivitäten in der Nachbarschaft zu achten sowie Hinweise und Beobachtungen umgehend den örtlichen Polizeidienststellen zu melden.

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