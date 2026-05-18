LPI-J: Bedrohung nach Streit um laute Musik
Saale-Holzland (ots)
Ein Streit zwischen Nachbarn wegen zu lauter Musik hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in der Straße Am Bahnhof in Stadtroda ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung eine Bedrohungssituation. Dabei soll ein 38-jähriger Mann seinem Nachbarn gegenüber mehrfach Drohungen ausgesprochen haben. Zudem beleidigte er im weiteren Verlauf die eingesetzten Polizeibeamten. Die Beteiligten standen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits beruhigt. Verletzt wurde niemand. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.
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