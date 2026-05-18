PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beamte beweisen Tierpflegerqualitäten

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Sonntagmorgen mussten sich Beamte der Polizei Weimar gleich mehrfach als Tierpfleger beweisen. In Vollersroda hatten sich vier Mutterschafe und fünf Lämmer selbstständig gemacht und den Ortsbereich erkundet. Bis der Eigentümer ausfindig gemacht werden konnte, mussten die Beamten die wollige Reisegruppe eine ganze Weile betreuen und vom weiteren Straßenbummel abhalten. Kaum war diese Herde wieder eingefangen, wartete schon der nächste tierische Einsatz: In Heichelheim wurden drei freilaufende Pferde gemeldet. Auch hier konnte der Halter erreicht werden und die Tiere wurden wohlbehalten zurückgebracht. Für Verkehrsteilnehmer bestand in beiden Fällen glücklicherweise keine Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Wildschwein verursacht Verkehrsunfall

    Saale-Holzland (ots) - Ein Wildschwein hat am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße 207 zwischen dem Abzweig Ilmsdorf und Waldeck einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen querte das Tier plötzlich die Fahrbahn, als ein Fahrzeug in Richtung Thalbürgel unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Bedrohung nach Streit um laute Musik

    Saale-Holzland (ots) - Ein Streit zwischen Nachbarn wegen zu lauter Musik hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in der Straße Am Bahnhof in Stadtroda ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung eine Bedrohungssituation. Dabei soll ein 38-jähriger Mann seinem Nachbarn gegenüber mehrfach Drohungen ausgesprochen haben. Zudem beleidigte er im weiteren ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Schwerer Motorradunfall bei Bad Klosterlausnitz

    Saale-Holzland (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1075 zwischen Ascherhütte und der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer die Strecke in Richtung Bad Klosterlausnitz und setzte auf gerader Strecke zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Zeitgleich wollte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren