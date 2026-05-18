Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beamte beweisen Tierpflegerqualitäten

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Sonntagmorgen mussten sich Beamte der Polizei Weimar gleich mehrfach als Tierpfleger beweisen. In Vollersroda hatten sich vier Mutterschafe und fünf Lämmer selbstständig gemacht und den Ortsbereich erkundet. Bis der Eigentümer ausfindig gemacht werden konnte, mussten die Beamten die wollige Reisegruppe eine ganze Weile betreuen und vom weiteren Straßenbummel abhalten. Kaum war diese Herde wieder eingefangen, wartete schon der nächste tierische Einsatz: In Heichelheim wurden drei freilaufende Pferde gemeldet. Auch hier konnte der Halter erreicht werden und die Tiere wurden wohlbehalten zurückgebracht. Für Verkehrsteilnehmer bestand in beiden Fällen glücklicherweise keine Gefahr.

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