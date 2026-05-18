Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall bei Hohenfelden

Weimar/Weimarer Land (ots)

Auf der Landstraße 1052 zwischen dem Abzweig Tonndorf und Hohenfelden kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Fahrzeugführer an der Kreuzung nach links in Richtung Tonndorf abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät, leitete noch ein Ausweichmanöver ein und kollidierte dennoch mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Anschließend kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

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