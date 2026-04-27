Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Leistungserschleichung - 28-Jähriger greift Beamte tätlich an

Ulm (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist es am Samstagabend (25.04.2026) gegen 18:45 Uhr am Hauptbahnhof in Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge konnte ein 28 Jahre alter Reisender im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. Im weiteren Verlauf soll der Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit auf die Sitze gespuckt und sich aggressiv verhalten haben. Beim Halt des Zuges in Ulm versuchte er vor den alarmierten Beamten der Bundespolizei zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen spuckte der 28-Jährige in Richtung der eingesetzten Polizisten und traf einen Beamten am Unterarm. Weiterhin beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte nach einem Polizisten zu treten, ohne ihn jedoch zu treffen. Nach Abschluss der Maßnahmen setzte der 28-Jährige seinen Weg fort. Durch den Vorfall wurde ein Beamter leicht am Arm verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell