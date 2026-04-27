Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Weil er um Ruhe gebeten hat - 39-Jähriger gerät in Auseinandersetzung mit Personengruppe

Schorndorf (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39 Jahre alten Mann und einer Personengruppe im Alter von 26 bis 33 Jahren ist es am Samstagabend (25.04.2026) in einem Metropolexpress in Richtung Schorndorf gekommen.

Laut aktuellen Erkenntnissen fuhr der 39-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:00 Uhr mit seinem einjährigen Kind im Zug, als er die größere Personengruppe wohl darum bat, etwas leiser zu sein. Daraufhin soll einer aus der Gruppe in den Kinderwagen, in dem sich das Kind befand, gegriffen und es am Gesicht berührt haben. Hierbei kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer verbalen und im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und der Personengruppe. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen die Beteiligten beim Halt in Schorndorf an und kontrollierten sie. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die zuständige Bundespolizei Stuttgart nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell