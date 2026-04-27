Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Fahrkartenkontrolle - Unbekannte Reisende schlägt Zugbegleiterin ins Gesicht

Ehingen/Schelklingen (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer DB Mitarbeiterin ist es am Sonntagabend (26.04.2026) in einem Regionalexpress in Richtung Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kontrollierte die 56 Jahre alte Zugbegleiterin gegen 21:25 Uhr eine bislang unbekannte Reisende nach ihrem Fahrschein. Nachdem die Frau wohl kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, wurde sie beim Halt in Schelklingen aus dem Zug verwiesen. Während dem Ausstieg beleidigte und bedrohte die Unbekannte ihr Gegenüber nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt und schlug ihr anschließend mit der Hand ins Gesicht. Hierbei fiel die Brille der 56-jährigen DB Mitarbeiterin zwischen Bahnsteig und Regionalexpress ins Gleis. Die Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit erstattete anschließend Anzeige bei der Bundespolizei. Laut ihrer Aussage soll es sich bei der unbekannten Tatverdächtigen um eine 30 bis 35 Jahre alte und 160cm bis 165cm große, stark geschminkte Frau mit langen, gelockten, blonden Haaren gehandelt haben. Zur Tatzeit trug sie offenbar auffällige rot-weiß gekringelte Stulpen, eine schwarze Leggings sowie ein schwarzes Oberteil.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell