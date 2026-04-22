Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Sicherheitsdienst

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39 Jahre alten Mann und zwei Sicherheitsmitarbeitern der DB AG im Alter von 20 und 27 Jahren, ist es am frühen Mittwochmorgen (22.04.206) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die beiden Mitarbeiter mit deutscher bzw. serbischer Staatsangehörigkeit den 39-Jährigen gegen 03:30 Uhr des Bahnhofs verweisen. Nachdem er den mehrfachen Aufforderungen nicht nachgekommen sein soll, entwickelte sich wohl eine körperliche Auseinandersetzung. In deren Verlauf kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zum Einsatz von Pfefferspray, wodurch der 20 Jahre alte Mitarbeiter, sowie der 39-jährige deutsche Staatsangehörige leicht verletzt wurden. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und kontrollierten sie. Ein Rettungswagen wurde ebenfalls hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

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