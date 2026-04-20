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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schüler angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

Plochingen / Stuttgart (ots)

Zu einem körperlichen Angriff auf einen 11-Jährigen kam es am Freitagmorgen (17.04.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit, zusammen mit mehreren Mitschülern und einer Lehrkraft, gegen 09:30 Uhr am Bahnhof Plochingen in eine S-Bahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Laufe der Fahrt soll sich ein bislang unbekannter Verdächtiger offenbar an der Lautstärke der Kinder gestört und einen Streit begonnen haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann nach dem 11-Jährigen geschlagen und ihn an der Hand getroffen haben. Auch soll der Unbekannte den 45-jährigen Lehrer mit polnischer Staatsangehörigkeit mehrfach beleidigt und bedroht haben. Nach der Tat stieg der Verdächtige wohl am Bahnhof Esslingen-Zell aus.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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