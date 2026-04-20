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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Trompete entwendet

Laupheim (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitagmittag (17.04.2026) in einem Zug von Biberach nach Laupheim gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 11-jähriges Kind nach einem Orchester-Ausflug gegen 12:55 Uhr mit dem Regionalexpress nach Laupheim-West, als ihn der Unbekannte in ein Gespräch verwickelte. Während der Unterhaltung befand sich die Trompete des 11-Jährigen auf dem Gang. Nachdem der mutmaßliche Täter beim Halt des Zuges in Laupheim-West ausstieg, stellte der Junge mit deutscher Staatsangehörigkeit das Fehlen seines Instrumentes fest. Er erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.sutttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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