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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand gegen Einsatzkräfte - Drei Beamte verletzt

Ulm (ots)

Am Montagmorgen (20.04.2026) kam es in einem Regionalzug zu Widerstandshandlungen gegen Beamte der Bundespolizei.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 23-Jähriger gegen 10:15 Uhr am Hauptbahnhof Ulm randaliert und hierbei auch mit Steinen geworfen haben. Informierte Beamte der Bundespolizei konnten den Mann in einem abfahrbereiten Regionalexpress in Richtung Augsburg antreffen und im Laufe der Fahrt kontrollieren. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der syrische Staatsangehörige beim Halt am Bahnhof Nersingen aus dem Zug verbracht. Aufgrund des zuvor gezeigten Verhaltens wurden ihm vor dem Halt Handfesseln angelegt. Hierbei leistete der 23-Jährige massiven körperlichen Widerstand und biss einen Beamten in den Unterarm. Nachdem der Verdächtige aus dem Zug gebracht worden war, führten ihn die Einsatzkräfte der Dienststelle in Ulm zu, wo er in Gewahrsam genommen wurde.

Durch die Widerstandshandlungen wurden drei Beamte leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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