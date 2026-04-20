Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In der S-Bahn angespuckt - Bundespolizei sucht Geschädigten

Ditzingen/Höfingen (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines bislang unbekannten Reisenden ist es am Sonntagabend (19.04.2026) in einer S-Bahn der Linie S6 gekommen.

Zeugenangaben zufolge geriet der Unbekannte gegen 19:10 Uhr während der Fahrt zwischen Ditzingen und Höfingen mit einer Gruppe von ca. zehn unbekannten Personen zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll einer aus der Gruppe sein Gegenüber angespuckt und beleidigt haben. Nachdem der Reisende in Höfingen aus der Bahn stieg, soll er mit einem Pfefferspray bedroht worden sein. Ein Teil aus der Personengruppe, augenscheinlich Kinder und Jugendliche, stieg offenbar ebenfalls in Höfingen aus. Bei dem unbekannten Geschädigten handelte es sich laut den Zeugen um einen 45 bis 50 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, der mit einer schwarzen Jacke, blauer Jeanshose sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein soll.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt im vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.sutttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell