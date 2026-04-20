Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannte manipulieren an Bahnschranke

Unterkochen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Sonntagabend (19.04.2026) im Bereich eines beschrankten Bahnübergangs in Unterkochen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen drei bislang unbekannte Personen gegen 20:50 Uhr eine bereits herabgelassene Schranke manuell angehoben haben, sodass sich ein sogenanntes Vorsignal automatisch auf rot stellte. Hierdurch erhielt ein Regionalexpress in Richtung Aalen wohl eine Zwangsbremsung. Dabei verletzte sich nach aktuellem Kenntnisstand keiner der im Zug befindlichen Reisenden. Bei den drei Personen soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, welche offenbar auf E-Scootern unterwegs waren. In den letzten Wochen kam es nach derzeitigen Informationen zu ähnlichen Fällen am selben Bahnübergang.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.sutttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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