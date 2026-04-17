Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (16.04.2026) gerieten mehrere Personen am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in eine körperliche Auseinandersetzung.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen gegen 22:15 Uhr zunächst zwei Männer im Alter von 45 und 59 Jahren in einen Streit geraten sein. Als dieser in eine körperliche Auseinandersetzung überging, soll sich auch ein 37-Jähriger in die Situation eingeschaltet und gemeinsam mit dem 59-Jährigen auf den 45-Jährigen eingewirkt haben. Dieser wiederum soll seine Kontrahenten mehrfach beleidigt und bedroht haben. Durch alarmierte Streifen der Landespolizei konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen und den ebenfalls eintreffenden Beamten der Bundespolizei übergeben werden.

Gegen die deutschen Staatsangehörigen wird nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, ermittelt.

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