PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (16.04.2026) gerieten mehrere Personen am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in eine körperliche Auseinandersetzung.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen gegen 22:15 Uhr zunächst zwei Männer im Alter von 45 und 59 Jahren in einen Streit geraten sein. Als dieser in eine körperliche Auseinandersetzung überging, soll sich auch ein 37-Jähriger in die Situation eingeschaltet und gemeinsam mit dem 59-Jährigen auf den 45-Jährigen eingewirkt haben. Dieser wiederum soll seine Kontrahenten mehrfach beleidigt und bedroht haben. Durch alarmierte Streifen der Landespolizei konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen und den ebenfalls eintreffenden Beamten der Bundespolizei übergeben werden.

Gegen die deutschen Staatsangehörigen wird nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:40

    BPOLI S: Sicherheitsdienst angegriffen

    Stuttgart (ots) - Zu einem Angriff auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn kam es am späten Donnerstagabend (16.04.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 22:50 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den 59-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da der Mann offenbar gegen die Hausordnung des Bahnhofs verstieß und bereits ein ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:01

    BPOLI S: Beleidigung im Zug

    Stuttgart (ots) - Zu einer verbalen Auseinandersetzung in einem Zug ist es am Mittwochabend (15.04.2026) auf Höhe des Hauptbahnhofs Stuttgart gekommen. Gegen 21:40 Uhr benutzte eine 21-jährige Reisende nach derzeitigem Kenntnisstand die Zugtoilette um ihr Baby zu stillen. Dies dauerte einem 48 Jahre alten Mann wohl zu lange, weshalb er energisch gegen die Tür geklopft haben soll. Der 26-jährige Lebensgefährte der Reisenden sprach den Mann daraufhin an, woraufhin es zu ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:32

    BPOLI S: Lebensgefährliche Situation am Bahnhof Göppingen

    Göppingen (ots) - Am Dienstagmittag (14.04.2026) kam es am Bahnhof Göppingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen saß ein 27-Jähriger gegen 16:55 Uhr am Bahnsteig 6 und ließ seine Beine von der Bahnsteigkante hängen. Der Triebfahrzeugführer eines aus Stuttgart kommenden Regionalzuges erkannte die lebensgefährliche Situation noch rechtzeitig, gab mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren