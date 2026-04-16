Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigung im Zug

Stuttgart (ots)

Zu einer verbalen Auseinandersetzung in einem Zug ist es am Mittwochabend (15.04.2026) auf Höhe des Hauptbahnhofs Stuttgart gekommen.

Gegen 21:40 Uhr benutzte eine 21-jährige Reisende nach derzeitigem Kenntnisstand die Zugtoilette um ihr Baby zu stillen. Dies dauerte einem 48 Jahre alten Mann wohl zu lange, weshalb er energisch gegen die Tür geklopft haben soll. Der 26-jährige Lebensgefährte der Reisenden sprach den Mann daraufhin an, woraufhin es zu einer verbalen Streitigkeit unter den beiden Männern mit deutscher Staatsangehörigkeit gekommen sein soll. In Folge dessen beleidigte der 48-Jährige sein Gegenüber und zeigte ihm wohl den Mittelfinger. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und kontrollierten sie.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung wurde eingeleitet.

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