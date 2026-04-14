Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Reizstoff eingesetzt - Zeugen und Geschädigter gesucht

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (13.04.2026) setzte ein 40-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart Pfefferspray ein. Auch beleidigte der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Verdächtige gegen 20:45 Uhr zunächst mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart verbal belästigt haben. Als ein bislang unbekannter Reisender den 40-Jährigen auf sein Verhalten ansprach, soll es zunächst zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar ein Tierabwehrspray gegen den unbekannten Geschädigten eingesetzt haben. Durch alarmierte Beamte der Bundespolizei konnte der Verdächtige nach am Tatort angetroffen und kontrolliert werden. Dieser zeigte sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und beleidigte einen Beamten. Der mutmaßlich geschädigte Reisende konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung.

Zeugen sowie der bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel: 0711 55049-1020 / E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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