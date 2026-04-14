PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Reizstoff eingesetzt - Zeugen und Geschädigter gesucht

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (13.04.2026) setzte ein 40-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart Pfefferspray ein. Auch beleidigte der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Verdächtige gegen 20:45 Uhr zunächst mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart verbal belästigt haben. Als ein bislang unbekannter Reisender den 40-Jährigen auf sein Verhalten ansprach, soll es zunächst zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar ein Tierabwehrspray gegen den unbekannten Geschädigten eingesetzt haben. Durch alarmierte Beamte der Bundespolizei konnte der Verdächtige nach am Tatort angetroffen und kontrolliert werden. Dieser zeigte sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und beleidigte einen Beamten. Der mutmaßlich geschädigte Reisende konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung.

Zeugen sowie der bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel: 0711 55049-1020 / E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:13

    BPOLI S: Nach Urinieren am Bahnhof Vaihingen - 26-Jähriger greift DB-Mitarbeiter an

    Stuttgart (ots) - Zu einer Körperverletzung durch einen 26 Jahre alten Mann ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag (11.04.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge beobachteten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit den 26-Jährigen gegen 02:25 Uhr beim Urinieren auf der Rolltreppe. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:11

    BPOLI S: 20-Jähriger am Bahnhof in Ludwigsburg attackiert

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20 Jahre alten Reisenden ist es am Sonntagmorgen (12.04.2026) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 20-Jährige gegen 06:40 Uhr am Bahnsteig 2, als er von einem 21-Jährigen und zwei unbekannten Begleitern aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt attackiert wurde. Hierbei sollen die ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:09

    BPOLI S: Glied entblößt und in Zug uriniert

    Lauda (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Samstagnachmittag (11.04.2026) in einem Zug zwischen Heilbronn und Würzburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge entblößte ein 53 Jahre alter Mann gegen 16:50 Uhr während der Zugfahrt sein Glied und urinierte anschließend in den Fahrgastraum. Reisende, welche den Vorfall beobachteten, alarmierten daraufhin die Polizei. Beim Halt des Zuges in Lauda ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren