Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitsdienst angegriffen

Stuttgart (ots)

Zu einem Angriff auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn kam es am späten Donnerstagabend (16.04.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 22:50 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den 59-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da der Mann offenbar gegen die Hausordnung des Bahnhofs verstieß und bereits ein Hausverbot gegen ihn bestand, sollte er des Bahnhofs verwiesen werden. Als die 20 und 23 Jahre alten Mitarbeiter die zuvor angekündigte Maßnahme durchsetzen wollten, soll der 59-Jährige versucht haben, einen der Mitarbeiter wegzustoßen. Als er daraufhin fixiert werden sollte, gab der chinesische Staatsangehörige dem 23-Jährigen mutmaßlich einen Kopfstoß. Der syrische Staatsangehörige zog sich hierdurch wohl eine leichte Verletzung zu und wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige konnte durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei noch am Tatort angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Körperverletzung eingeleitet.

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