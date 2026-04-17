Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vogelspinnen und Hund sichergestellt

Tübingen / Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmittag (16.04.2026) kam es an zwei Bahnhöfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zur Sicherstellung von Tieren.

Der erste Fall ereignete sich gegen 11:20 Uhr am Bahnhof Tübingen. Der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn auf der Fahrt von Herrenberg nach Tübingen entdeckte in seinem Zug ein Paket mit der Aufschrift "Spinnen und Skorpione" und informierte die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Tübingen wurde das Paket von Beamten der Bundespolizei entgegengenommen und in Augenschein genommen. Hierbei wurden 20 ordnungsgemäß verpackte Vogelspinnen festgestellt und sichergestellt. Schnell konnte die 31-jährige Besitzerin der Tiere, welche das Paket im Zug vergessen hatte, ermittelt werden. Die Frau konnte ihre Spinnen noch am selben Tag wieder entgegennehmen.

Zu einem weiteren tierischen Fall kam es gegen 14:55 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart. Eine aufmerksame Reisende wurde hier auf einen offenbar herrenlosen und verwahrlosten Hund aufmerksam und informierte eine am Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte nahmen sich des kleinen Hundes an und verbrachten ihn zunächst zur Dienststelle. Da der Eigentümer des Hundes in diesem Fall nicht sofort ermittelt werden konnte, wurde dieser dem Tiernotdienst übergeben.

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