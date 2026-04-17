PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vogelspinnen und Hund sichergestellt

Tübingen / Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmittag (16.04.2026) kam es an zwei Bahnhöfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zur Sicherstellung von Tieren.

Der erste Fall ereignete sich gegen 11:20 Uhr am Bahnhof Tübingen. Der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn auf der Fahrt von Herrenberg nach Tübingen entdeckte in seinem Zug ein Paket mit der Aufschrift "Spinnen und Skorpione" und informierte die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Tübingen wurde das Paket von Beamten der Bundespolizei entgegengenommen und in Augenschein genommen. Hierbei wurden 20 ordnungsgemäß verpackte Vogelspinnen festgestellt und sichergestellt. Schnell konnte die 31-jährige Besitzerin der Tiere, welche das Paket im Zug vergessen hatte, ermittelt werden. Die Frau konnte ihre Spinnen noch am selben Tag wieder entgegennehmen.

Zu einem weiteren tierischen Fall kam es gegen 14:55 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart. Eine aufmerksame Reisende wurde hier auf einen offenbar herrenlosen und verwahrlosten Hund aufmerksam und informierte eine am Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte nahmen sich des kleinen Hundes an und verbrachten ihn zunächst zur Dienststelle. Da der Eigentümer des Hundes in diesem Fall nicht sofort ermittelt werden konnte, wurde dieser dem Tiernotdienst übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:41

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

    Stuttgart (ots) - Am Donnerstagabend (16.04.2026) gerieten mehrere Personen am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in eine körperliche Auseinandersetzung. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen gegen 22:15 Uhr zunächst zwei Männer im Alter von 45 und 59 Jahren in einen Streit geraten sein. Als dieser in eine körperliche Auseinandersetzung überging, soll sich auch ein 37-Jähriger in die Situation eingeschaltet ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:40

    BPOLI S: Sicherheitsdienst angegriffen

    Stuttgart (ots) - Zu einem Angriff auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn kam es am späten Donnerstagabend (16.04.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 22:50 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den 59-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da der Mann offenbar gegen die Hausordnung des Bahnhofs verstieß und bereits ein ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:01

    BPOLI S: Beleidigung im Zug

    Stuttgart (ots) - Zu einer verbalen Auseinandersetzung in einem Zug ist es am Mittwochabend (15.04.2026) auf Höhe des Hauptbahnhofs Stuttgart gekommen. Gegen 21:40 Uhr benutzte eine 21-jährige Reisende nach derzeitigem Kenntnisstand die Zugtoilette um ihr Baby zu stillen. Dies dauerte einem 48 Jahre alten Mann wohl zu lange, weshalb er energisch gegen die Tür geklopft haben soll. Der 26-jährige Lebensgefährte der Reisenden sprach den Mann daraufhin an, woraufhin es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren