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POL-WAF: Beckum. Polizisten finden bei Pkw-Kontrolle vermeintliches Diebesgut

Warendorf (ots)

Am Dienstag (14.04.2026) um 15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Schlehenstraße in Beckum einen mit vier Personen besetzten Pkw. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug mehrere Plastiksäcke, die unter anderem mit Kosmetikartikeln und Süßigkeiten gefüllt waren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Sachen aus Diebstählen stammen könnten. Bei den Insassen des Autos handelte es sich um einen 19-Jährigen und eine 29-Jährige aus Herne, sowie zwei Frauen (18 und 19 Jahre alt) aus Rumänien. Die Personen wurden vorläufig festgenommen, ihre Mobiltelefone, der Pkw und die aufgefundenen Waren sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster wurden die Personen entlassen. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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