Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Kontrolle Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Am Mittwochmorgen (22.04.2026) wurde ein 25-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart polizeilich kontrolliert. Hierbei kam es zu Straftaten gegen die Beamten.

Gegen 10:20 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den deutschen Staatsangehörigen aufmerksam und kontrollierte ihn. Als der Mann zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht werden musste, zeigte er sich verbal aggressiv und beleidigte die Beamten. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, wurde dem 25-Jährigen aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen. Da er sich jedoch weigerte, den Bahnhof freiwillig zu verlassen, musste der Platzverweis zwangsweise durchgesetzt werden. Hierbei kam es zu aktiven Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

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