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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Saisonauftakt der Radverkehrskontrollen in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 zum "Saisonauftakt" Kontrollen des Radverkehrs im Stadtgebiet Koblenz durch. Der Schwerpunkt des Einsatzes, welcher gemeinsam mit dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) durchgeführt wurde, lag hierbei im Bereich der Prävention sowie der Sensibilisierung der Radfahrenden. Bei einer zunächst stationär durchgeführten Kontrolle in der Casinostraße, die Fahrradstraße mit direkter Verbindung zwischen der Koblenzer Alt- und der Südstadt, konnten diverse Bürgergespräche mit den Radfahrenden in Bezug auf Sicherheitsaspekte wie dem Tragen eines Helmes, sowie zum Thema Beleuchtung geführt werden. Neben den Radfahrenden erfolgten ferner Verkehrskontrollen mit PKW welche die Fahrradstraße widerrechtlich benutzten. Neben berechtigtem Anlieger- und Lieferverkehr konnten insgesamt acht Verstöße durch PKW-Fahrer geahndet werden. Im Anschluss erfolgte eine mobile Fahrradstreife im Uferbereich von Mosel und Rhein, insbesondere mit Fokus auf das Peter-Altmeier-Ufer, die Rheinanlagen sowie der Horchheimer Eisenbahnbrücke. An den besagten Punkten konnten weitere Bürgergespräche mit den Radfahrenden zwecks Sensibilisierung für den Straßenverkehr durchgeführt. Neben vielen positiven Bürgergesprächen mussten zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt durch Radfahrende eingeleitet werden. Die nächste Kontrolle findet bereits Ende des Monats, am 28.04.2026 im Rahmen des Verkehrssicherheitstages "Zweiräder im Blick" statt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
PK D. Müller
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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