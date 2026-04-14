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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Möglicher Verkehrsunfall/Fahrzeughalter gesucht

Koblenz, Am Metternicher Bahnhof 11, Edeka-Parkplatz (ots)

Bei der hiesigen Dienststelle meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin und teilte mit, am 14.04.2026 gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Metternich vorwärts eingeparkt zu haben.

Beim Aussteigen sei sie möglicherweise mit ihrer Fahrertür gegen die Beifahrertür des nebenstehenden Fahrzeugs gestoßen. Es soll sich dabei um einen großen Pick Up in der Farbe orange oder rostrot gehandelt haben.

Sie habe sich anschließend in den Edeka-Markt begeben, um den Fahrzeugführer des geparkten PKW ausrufen zu lassen und sei danach zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt.

Zwischenzeitlich habe der Pick Up nicht mehr auf dem Parkplatz gestanden.

Die Halterin/der Halter des orangenen Pick Up wird gebeten, sich bei der untenstehenden Dienststelle zu melden, um eine Unfallaufnahme bzw. eine Personalienaustausch zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 2
POK Kruff
Telefon: 0261-103-54230
pikoblenz2.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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