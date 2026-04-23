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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem bislang unbekannten Verdächtigen kam es am Mittwochabend (22.04.2026) am Hauptbahnhof Ulm.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer gegen 17:15 Uhr am Bahnsteig 27 aus bislang unbekannten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei soll der Unbekannte dem 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen zunächst mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ihn in den Genitalbereich getreten haben. Anschließend soll der 28-Jährige den Unbekannten ebenfalls geschlagen haben. Couragierte Reisende trennten die beiden Kontrahenten, woraufhin der Unbekannte in einen Regionalexpress in Richtung München flüchten konnte. Der afghanische Staatsangehörige wurde durch die Schläge offenbar leicht verletzt und musste mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 / E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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