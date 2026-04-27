Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jährige greift Lokführer an

Ulm (ots)

Zu einem Angriff auf einen 61 Jahre alten Triebfahrzeugführer ist es am Samstagabend (25.04.2026) in einem Zug in Richtung Ulm gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug eine 15-jährige Reisende gegen 18:00 Uhr auf Höhe von Ulm-Söflingen unvermittelt und aus bislang unbekannten Gründen den 61-jährigen Lokführer ins Gesicht. Nachdem dieser in den Führerstand flüchtete, um einen Notruf abzusetzen, soll die 15-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit versucht haben, die Tür zum Führerstand gewaltsam zu öffnen. Alarmierte Bundespolizisten trafen die Tatverdächtige beim Halt in Ulm an. Hier versuchte sie unvermittelt einen eingesetzten Beamten zu schlagen, was ihr jedoch nicht gelang. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete 15-Jährige, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, Widerstand gegen die Polizisten. Durch den Schlag wurde der 61-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar leicht verletzt. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell