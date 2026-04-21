POL-W: W Folgemeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal
Wuppertal (ots)
Nachdem eine Frau gestern eine schwere Verletzung, mutmaßlich durch einen Messerstich erlitt, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei. (s. Pressemeldung vom 21.04.2026:" Frau schwerverletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal" Oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6259498 ) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und der darauf folgenden Anordnung des zuständigen Haftrichters wurde der tatverdächtige 44-Jährige der Untersuchungshaft zugeführt.
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Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Patrick Scheffels Penders
0202/5748-208
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