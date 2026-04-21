POL-W: W Folgemeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal und Solingen zu folgenden Einbruchanzeigen. Wuppertal - Im Zeitraum vom 16.04.2026 (22:00 Uhr) bis zum 17.04.2026 (09:00 Uhr) brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Straße Alte Freiheit ein und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Musikbox. Am 17.04.2026, zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus im Rückertweg. Sie entwendeten Münzen. Im Zeitraum vom ...

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