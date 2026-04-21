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Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgemeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nachdem eine Frau gestern eine schwere Verletzung, mutmaßlich durch 
einen Messerstich erlitt, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei.

(s. Pressemeldung vom 21.04.2026:" Frau schwerverletzt - Gemeinsame 
Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal" 
Oder unter folgendem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6259498 )

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und der darauf folgenden Anordnung 
des zuständigen Haftrichters wurde der tatverdächtige 44-Jährige der 
Untersuchungshaft zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Patrick Scheffels Penders
0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.04.2026 – 13:42

    POL-W: W/SG - Einbruchmeldungen

    Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal und Solingen zu folgenden Einbruchanzeigen. Wuppertal - Im Zeitraum vom 16.04.2026 (22:00 Uhr) bis zum 17.04.2026 (09:00 Uhr) brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Straße Alte Freiheit ein und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Musikbox. Am 17.04.2026, zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus im Rückertweg. Sie entwendeten Münzen. Im Zeitraum vom ...

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