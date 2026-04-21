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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal und Solingen zu 
folgenden Einbruchanzeigen. 

Wuppertal - Im Zeitraum vom 16.04.2026 (22:00 Uhr) bis zum 17.04.2026
(09:00 Uhr) brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Straße Alte 
Freiheit ein und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Musikbox.

Am 17.04.2026, zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, verschafften sich 
Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus im Rückertweg. Sie 
entwendeten Münzen. 

Im Zeitraum vom 18.04.2026 (18:00 Uhr) bis zum 19.04.2026 (02:20 Uhr)
drangen Unbekannte in eine Wohnung im Schillweg ein und entwendeten 
Kleidung, Bargeld und Schmuck.

Am 19.04.2026, gegen 04:15 Uhr, drang ein Täter in eine Wohnung in 
der Arrenberger Straße ein und stahl dort eine Schmuckdose und einen 
Schlüsselbund. Ein Tatverdächtiger konnte durch Kräfte der Polizei an
seiner Wohnanschrift angetroffen werden und wurde im Anschluss 
erkennungsdienstlich behandelt. 

Im Zeitraum vom 19.04.2026 (23:00 Uhr) bis zum 20.04.2026 (01:30 Uhr)
verschafften sich Unbekannte über ein Wohnhaus Zutritt in ein 
angrenzendes Ladenlokal in der Straße Baumhof. Es wurden diverse 
Speisen und Getränke entwendet. 

Am 20.04.2026, gegen 16:10 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in
der Langerfelder Straße ein und entwendeten Bargeld und Goldschmuck.

Am 21.04. 2026, gegen 01:57 Uhr, verschafften sich zwei 
Tatverdächtige Zugang zu einem Ladenlokal in der Auer Schulstraße und
entwendeten ein Elektro-Kleinfahrzeug. Im Rahmen der 
Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen angetroffen und 
vorläufig festgenommen werden. 

Solingen - Am 17.04.2026, zwischen 09:45 Uhr und 12:15 Uhr, drangen 
Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hasseldeller Weg ein und 
entwendeten eine Digitalkamera. 

Schützen Sie ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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