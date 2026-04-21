Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal und Solingen zu folgenden Einbruchanzeigen. Wuppertal - Im Zeitraum vom 16.04.2026 (22:00 Uhr) bis zum 17.04.2026 (09:00 Uhr) brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Straße Alte Freiheit ein und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Musikbox. Am 17.04.2026, zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus im Rückertweg. Sie entwendeten Münzen. Im Zeitraum vom 18.04.2026 (18:00 Uhr) bis zum 19.04.2026 (02:20 Uhr) drangen Unbekannte in eine Wohnung im Schillweg ein und entwendeten Kleidung, Bargeld und Schmuck. Am 19.04.2026, gegen 04:15 Uhr, drang ein Täter in eine Wohnung in der Arrenberger Straße ein und stahl dort eine Schmuckdose und einen Schlüsselbund. Ein Tatverdächtiger konnte durch Kräfte der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und wurde im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt. Im Zeitraum vom 19.04.2026 (23:00 Uhr) bis zum 20.04.2026 (01:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte über ein Wohnhaus Zutritt in ein angrenzendes Ladenlokal in der Straße Baumhof. Es wurden diverse Speisen und Getränke entwendet. Am 20.04.2026, gegen 16:10 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Langerfelder Straße ein und entwendeten Bargeld und Goldschmuck. Am 21.04. 2026, gegen 01:57 Uhr, verschafften sich zwei Tatverdächtige Zugang zu einem Ladenlokal in der Auer Schulstraße und entwendeten ein Elektro-Kleinfahrzeug. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Solingen - Am 17.04.2026, zwischen 09:45 Uhr und 12:15 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hasseldeller Weg ein und entwendeten eine Digitalkamera. Schützen Sie ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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