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Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahmen nach Einbruch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21.04.2026, gegen 02:10 Uhr), nahmen 
Polizeibeamte zwei Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, in 
einen Barbershop an der Auer Schulstraße eingebrochen zu sein. 

Um 02:00 Uhr erhielt der Inhaber eines Barbershops die Information, 
dass die Alarmanlage des Geschäfts und die Nebelanlage ausgelöst 
wurden. Auf Bildern einer Überwachungskamera konnten Einsatzkräfte 
eine Person erkennen, die sich widerrechtlich in dem Laden aufhielt. 
Im Hintergrund beobachtete eine weitere Person mutmaßlich die 
Umgebung.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten auf der 
Luisenstraße zwei männliche Person wahr, deren Aussehen mit den 
Bildern der Überwachungskamera übereinstimmte. Bei Anblick der 
Polizei flüchteten die beiden. Bei der Verfolgung holte man zunächst 
einen 44-jährigen Marokkaner ein. Bei seiner Durchsuchung fanden die 
Polizisten Reizgas und ein Messer. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die andere Person flüchtete auf einem E-Scooter, welcher vermutlich 
aus dem Barbershop entwendet wurde. In einem Hinterhof im Bereich der
Osterfelderstraße konnten die Beamten sowohl den E-Scooter als auch 
einen 48-jährigen Türken antreffen, der sich hinter einer Mauer 
versteckte. Auch ihn nahm die Polizei vorläufig fest. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die beiden 
Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die 
Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Angelina Engel
Tel.: 0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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