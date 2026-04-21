Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahmen nach Einbruch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21.04.2026, gegen 02:10 Uhr), nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, in einen Barbershop an der Auer Schulstraße eingebrochen zu sein. Um 02:00 Uhr erhielt der Inhaber eines Barbershops die Information, dass die Alarmanlage des Geschäfts und die Nebelanlage ausgelöst wurden. Auf Bildern einer Überwachungskamera konnten Einsatzkräfte eine Person erkennen, die sich widerrechtlich in dem Laden aufhielt. Im Hintergrund beobachtete eine weitere Person mutmaßlich die Umgebung. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten auf der Luisenstraße zwei männliche Person wahr, deren Aussehen mit den Bildern der Überwachungskamera übereinstimmte. Bei Anblick der Polizei flüchteten die beiden. Bei der Verfolgung holte man zunächst einen 44-jährigen Marokkaner ein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Reizgas und ein Messer. Er wurde vorläufig festgenommen. Die andere Person flüchtete auf einem E-Scooter, welcher vermutlich aus dem Barbershop entwendet wurde. In einem Hinterhof im Bereich der Osterfelderstraße konnten die Beamten sowohl den E-Scooter als auch einen 48-jährigen Türken antreffen, der sich hinter einer Mauer versteckte. Auch ihn nahm die Polizei vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die beiden Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

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