Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (20.04.2026, 14:30 Uhr) kollidierten ein BMW und ein Renault im Kurvenbereich der Lacher Straße. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Lacher Straße aus Richtung Wipperaue. Kurz nach der Einmündung Hohlenpuhler Weg fuhr er in die dortige Rechtskurve. Zeitgleich befuhr ein Renault Kastenwagen die Lacher Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Anschließend stoppten beide ihre Fahrt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stieg der 47-Jährige aus seinem BMW und ging zu dem Fahrer des Kastenwagens. Noch bevor eine Schadensregulierung eingeleitet werden konnte, entfernte er sich von der Örtlichkeit. Dabei klemmte er den 47-Jährigen zwischen dem Renault und dem BMW ein. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Unmittelbar durchgeführte Ermittlungen zu dem Unfallfahrer verliefen bislang negativ. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell