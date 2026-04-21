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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (20.04.2026, 14:30 Uhr) kollidierten ein BMW und ein 
Renault im Kurvenbereich der Lacher Straße. 

Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Lacher Straße aus 
Richtung Wipperaue. Kurz nach der Einmündung Hohlenpuhler Weg fuhr er
in die dortige Rechtskurve. Zeitgleich befuhr ein Renault Kastenwagen
die Lacher Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich 
stießen die Fahrzeuge zusammen. Anschließend stoppten beide ihre 
Fahrt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stieg der 47-Jährige aus 
seinem BMW und ging zu dem Fahrer des Kastenwagens. Noch bevor eine 
Schadensregulierung eingeleitet werden konnte, entfernte er sich von 
der Örtlichkeit. Dabei klemmte er den 47-Jährigen zwischen dem 
Renault und dem BMW ein.

Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. 

Unmittelbar durchgeführte Ermittlungen zu dem Unfallfahrer verliefen 
bislang negativ. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen 
aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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