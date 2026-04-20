Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Geschwindigkeitskontrollen im Städtedreieck - ROADPOL Speed 2026

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der europaweiten Verkehrsaktion "ROADPOL Speed2026" führte die Polizei vom 13.04.2026 bis 19.04.2026 an unterschiedlichen Stellen in Wuppertal, Remscheid und Solingen Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Ziel der geplanten Aktion ist die Zahl der Verkehrsunfälle und deren Folgen zu senken, da nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen zählt. Zudem soll die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig erhöht und das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit geschärft werden. Im Aktionszeitraum wurden insgesamt 20.993 Fahrzeuge gemessen (W: 8114, RS: 4904, SG: 7975). Dabei ahndeten die Einsatzkräfte 899 Verstöße (W: 323, RS: 320, SG: 256). Nach sieben Tagen Kontrollen lässt sich festhalten, dass der überwiegende Großteil der gemessenen Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. Dennoch bleibt auch zukünftig die gezielte Verkehrsüberwachung ein zentraler Baustein, um die Anzahl der Verkehrsunfälle weiter zu reduzieren.

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