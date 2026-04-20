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Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Geschwindigkeitskontrollen im Städtedreieck - ROADPOL Speed 2026

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der europaweiten Verkehrsaktion "ROADPOL Speed2026" führte 
die Polizei vom 13.04.2026 bis 19.04.2026 an unterschiedlichen 
Stellen in Wuppertal, Remscheid und Solingen 
Geschwindigkeitsüberwachungen durch.

Ziel der geplanten Aktion ist die Zahl der Verkehrsunfälle und deren 
Folgen zu senken, da nicht angepasste Geschwindigkeit zu den 
Hauptunfallursachen zählt. Zudem soll die Sicherheit auf den Straßen 
nachhaltig erhöht und das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter 
Geschwindigkeit geschärft werden.

Im Aktionszeitraum wurden insgesamt 20.993 Fahrzeuge gemessen (W: 
8114, RS: 4904, SG: 7975). Dabei ahndeten die Einsatzkräfte 899 
Verstöße (W: 323, RS: 320, SG: 256).

Nach sieben Tagen Kontrollen lässt sich festhalten, dass der 
überwiegende Großteil der gemessenen Fahrzeugführer und 
Fahrzeugführerinnen sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
halten. Dennoch bleibt auch zukünftig die gezielte 
Verkehrsüberwachung ein zentraler Baustein, um die Anzahl der 
Verkehrsunfälle weiter zu reduzieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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