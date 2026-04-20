Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verkehrskontrollen in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 17.04.2026 führte die Polizei in den Abend- und Nachtstunden mit starken Kräften Verkehrskontrollen in Remscheid durch. Neben Geschwindigkeitsmessungen durch uniformierte Beamtinnen und Beamte, wurde auch ein Zivilfahrzeug im Stadtgebiet eingesetzt. Im Rahmen des Einsatzes wurden 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und sieben Verwarngelder verhängt. Hierbei entfielen 17 Verstöße auf Geschwindigkeitsvergehen. Eine Fahrerin wurde hierbei mit 98 km/h bei zulässigen 50 km/h innerstädtisch und ein Fahrer außerorts mit 130 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen. Hinzu kamen Verstöße in den Bereichen Erlöschen der Betriebserlaubnis, Gurtpflicht, Lärm, Abbiegevergehen und technische Mängel. In einem Fall wurde eine Meldung zur Überprüfung der Geeignetheit zum Führen eines Kfz an das zuständige Verkehrsamt adressiert.

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