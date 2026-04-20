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Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verkehrskontrollen in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 17.04.2026 führte die Polizei in den Abend- und Nachtstunden mit 
starken Kräften Verkehrskontrollen in Remscheid durch. Neben 
Geschwindigkeitsmessungen durch uniformierte Beamtinnen und Beamte, 
wurde auch ein Zivilfahrzeug im Stadtgebiet eingesetzt.

Im Rahmen des Einsatzes wurden 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 
sieben Verwarngelder verhängt. Hierbei entfielen 17 Verstöße auf 
Geschwindigkeitsvergehen. Eine Fahrerin wurde hierbei mit 98 km/h bei
zulässigen 50 km/h innerstädtisch und ein Fahrer außerorts mit 130 
km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Hinzu kamen Verstöße in den Bereichen Erlöschen der 
Betriebserlaubnis, Gurtpflicht, Lärm, Abbiegevergehen und technische 
Mängel. In einem Fall wurde eine Meldung zur Überprüfung der 
Geeignetheit zum Führen eines Kfz an das zuständige Verkehrsamt 
adressiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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