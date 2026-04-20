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Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau stürzt auf nasser Fahrbahn und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Sonntagmittag (19.04.2026, 12:25 Uhr) erlitt eine 55-jährige 
Pedelec-Fahrerin Verletzungen, als sie mit ihrem Rad zu Sturz kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau fuhr mit ihrem Zweirad 
auf der Nordbahntrasse. In Höhe des Gewerbegebiets Clausen kam sie 
auf der mit Blüten belegten, nassen Fahrbahn zu Sturz. 

Eine Zeugin bekam den Vorfall mit. Sie verständigte den Notruf und 
leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. 

Der Rettungsdienst brachte die 55-Jährige zur stationären Behandlung 
in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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