Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau stürzt auf nasser Fahrbahn und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Sonntagmittag (19.04.2026, 12:25 Uhr) erlitt eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin Verletzungen, als sie mit ihrem Rad zu Sturz kam. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau fuhr mit ihrem Zweirad auf der Nordbahntrasse. In Höhe des Gewerbegebiets Clausen kam sie auf der mit Blüten belegten, nassen Fahrbahn zu Sturz. Eine Zeugin bekam den Vorfall mit. Sie verständigte den Notruf und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte die 55-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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