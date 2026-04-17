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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Erfolgreiches E-Bike-Training in Remscheid - Fortsetzungstermine im Mai

Wuppertal (ots)

Nach einem erfolgreichen E-Bike-Training in der jüngeren 
Vergangenheit, bietet die Polizei in Remscheid in Kooperation mit der
Verkehrswacht Remscheid zwei zusätzliche Termine für Trainings an.

Ziel der Veranstaltung ist es, die Koordination und den sicheren 
Umgang mit dem E-Bike zu trainieren.

Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes E-Bike und ein passender 
Fahrradhelm. 

An den folgenden Tagen finden die Trainings statt:

16.05.2026, 09:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr

21.05.2026, 09:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen erforderlich, sie 
können unter  h.ebbinghaus@verkehrswacht-remscheid.de erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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