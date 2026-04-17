Polizei Wuppertal

POL-W: RS Erfolgreiches E-Bike-Training in Remscheid - Fortsetzungstermine im Mai

Wuppertal (ots)

Nach einem erfolgreichen E-Bike-Training in der jüngeren Vergangenheit, bietet die Polizei in Remscheid in Kooperation mit der Verkehrswacht Remscheid zwei zusätzliche Termine für Trainings an. Ziel der Veranstaltung ist es, die Koordination und den sicheren Umgang mit dem E-Bike zu trainieren. Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes E-Bike und ein passender Fahrradhelm. An den folgenden Tagen finden die Trainings statt: 16.05.2026, 09:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr 21.05.2026, 09:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen erforderlich, sie können unter h.ebbinghaus@verkehrswacht-remscheid.de erfolgen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell