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Polizei Wuppertal

POL-W: W Rollerfahrer erleidet Verletzungen bei Auffahrunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (16.04.2026, 12:15 Uhr) erlitt ein 70-jähriger 
Rollerfahrer Verletzungen, als er auf einen Pkw auffuhr. 

Der 70-Jährige fuhr auf der Oberbergischen Straße in Richtung Tal. 
Unmittelbar vor ihm befand sich eine 76-Jährige mit ihrem Audi. Kurz 
nach der Einmündung Scharpenacker Weg, bremste sie ihr Fahrzeug an 
der dortigen Ampel bis zum Stillstand ab. Nach bisherigen 
Erkenntnissen gelang es dem 70-jährigen Zweiradfahrer nicht, sein 
Leichtkraftkrad rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr auf den Pkw auf und 
stürzte in der Folge zu Boden. Bei der Kollision erlitt er 
Verletzungen. 
Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn zur stationären
Behandlung in ein Krankenhaus. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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