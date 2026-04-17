Polizei Wuppertal

POL-W: W Rollerfahrer erleidet Verletzungen bei Auffahrunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (16.04.2026, 12:15 Uhr) erlitt ein 70-jähriger Rollerfahrer Verletzungen, als er auf einen Pkw auffuhr. Der 70-Jährige fuhr auf der Oberbergischen Straße in Richtung Tal. Unmittelbar vor ihm befand sich eine 76-Jährige mit ihrem Audi. Kurz nach der Einmündung Scharpenacker Weg, bremste sie ihr Fahrzeug an der dortigen Ampel bis zum Stillstand ab. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem 70-jährigen Zweiradfahrer nicht, sein Leichtkraftkrad rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr auf den Pkw auf und stürzte in der Folge zu Boden. Bei der Kollision erlitt er Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro.

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