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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Angriff auf Polizisten nach Hausfriedensbruch

Wuppertal (ots)

Am 15.04.2026, gegen 13:40 Uhr, verletzte ein 50-jähriger 
Deutsch-Kasache zwei Polizeibeamte in einem Supermarkt an der 
Alleestraße.

Zuvor waren die Einsatzkräfte von einer Mitarbeiterin alarmiert 
worden. Gegen den Remscheider liegt ein Hausverbot vor, welchem er 
jedoch nicht nachgekommen war. 

Als zwei Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen, begab man sich mit 
dem Remscheider in ein Büro des Supermarktes, um seine Personalien 
festzustellen. Da der Mann Angaben zu seiner Person verweigerte, 
sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Dagegen wehrte er 
sich, indem er nach den Polizeibeamten trat und schlug. Durch 
Unterstützungskräfte konnte der 50-Jährige fixiert und in Gewahrsam 
genommen werden.

Zwei Polizisten (30 und 33) erlitten bei dem Angriff Verletzungen. 
Einer von ihnen verblieb nicht dienstfähig.

Gegen den Mann wird nun wegen tätlichem Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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