Polizei Wuppertal

POL-W: RS Angriff auf Polizisten nach Hausfriedensbruch

Wuppertal (ots)

Am 15.04.2026, gegen 13:40 Uhr, verletzte ein 50-jähriger Deutsch-Kasache zwei Polizeibeamte in einem Supermarkt an der Alleestraße. Zuvor waren die Einsatzkräfte von einer Mitarbeiterin alarmiert worden. Gegen den Remscheider liegt ein Hausverbot vor, welchem er jedoch nicht nachgekommen war. Als zwei Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen, begab man sich mit dem Remscheider in ein Büro des Supermarktes, um seine Personalien festzustellen. Da der Mann Angaben zu seiner Person verweigerte, sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich, indem er nach den Polizeibeamten trat und schlug. Durch Unterstützungskräfte konnte der 50-Jährige fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Zwei Polizisten (30 und 33) erlitten bei dem Angriff Verletzungen. Einer von ihnen verblieb nicht dienstfähig. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch ermittelt.

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