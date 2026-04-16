Polizei Wuppertal

POL-W: RS Uwe G. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Wuppertal (ots)

Seit der letzten Nacht (15./16.04.2026) wird der 73-jährige Uwe G. vermisst. Er wurde zuletzt in einer betreuten Wohnanlage in der Steinstraße gesehen. Uwe G. ist dement und sowohl zeitlich, als auch räumlich nicht orientiert. Zuletzt trug er ein rotes T-Shirt, eine graue Jogginghose, einen grauen Vollbart sowie kurze graue Haare. Er ist circa 1,70m groß und hat einen schwankenden, aufrechten Gang. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 sowie in Notfällen der 110 zu melden.

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