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POL-W: RS Uwe G. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-W: RS Uwe G. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Wuppertal (ots)

Seit der letzten Nacht (15./16.04.2026) wird der 73-jährige Uwe G. 
vermisst. Er wurde zuletzt in einer betreuten Wohnanlage in der 
Steinstraße gesehen. 

Uwe G. ist dement und sowohl zeitlich, als auch räumlich nicht 
orientiert. Zuletzt trug er ein rotes T-Shirt, eine graue 
Jogginghose, einen grauen Vollbart sowie kurze graue Haare. Er ist 
circa 1,70m groß und hat einen schwankenden, aufrechten Gang.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
sowie in Notfällen der 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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