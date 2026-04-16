Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (15.04.2026, 13:30 Uhr) erlitt ein dreijähriges Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26-Jährige mit ihrem dreijährigen Kind im Kinderwagen zu Fuß unterwegs. Sie beabsichtigte die Fahrbahn der Aufderhöher Straße an der Ampel in Höhe der Nußbaumstraße zu überqueren. Als die Ampel für Fußgänger grünes Licht zeigte und sie sich mittig auf der Fahrbahn befand, fuhr ein 84-Jähriger mit seinem VW in den Kreuzungsbereich ein. Dabei touchierte der VW den Kinderwagen. Das kleine Mädchen erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

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