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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (15.04.2026, 13:30 Uhr) erlitt ein dreijähriges Kind 
bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug leichte Verletzungen. 

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26-Jährige mit ihrem 
dreijährigen Kind im Kinderwagen zu Fuß unterwegs. Sie beabsichtigte 
die Fahrbahn der Aufderhöher Straße an der Ampel in Höhe der 
Nußbaumstraße zu überqueren. Als die Ampel für Fußgänger grünes Licht
zeigte und sie sich mittig auf der Fahrbahn befand, fuhr ein 
84-Jähriger mit seinem VW in den Kreuzungsbereich ein. Dabei 
touchierte der VW den Kinderwagen. 

Das kleine Mädchen erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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