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Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugen gesucht - Seniorin in Remscheid betrogen

Wuppertal (ots)

Am 14.04.2026, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurde in Remscheid 
eine Seniorin (89) um Wertgegenstände betrogen.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Frau von einem Mann angerufen, der sich als
"Joachim Krämer" und Polizeibeamter ausgab. Er schilderte Festnahmen 
und weitere flüchtige Kriminelle in der Wohnsiedlung der 90-Jährigen 
und die damit verbundene Gefahr für ihre Wertgegenstände. Die 
Seniorin übergab daraufhin an ihrer Haustür gegen 23:00 Uhr Schmuck 
und Münzen an eine Unbekannte, die sich als Staatsanwältin ausgab.

Die unbekannte Frau wird als circa 1,55m groß und füllig beschrieben.
Sie trug zur Tatzeit dunkelblonde bis braune Haare und einen dunklen 
Mantel. Die Täterin hat eine helle Haut und spricht fließend sowie 
akzentfrei Deutsch.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. Weitere Infos unter 
https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder   
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und   
Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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