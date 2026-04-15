Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugen gesucht - Seniorin in Remscheid betrogen

Wuppertal (ots)

Am 14.04.2026, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurde in Remscheid eine Seniorin (89) um Wertgegenstände betrogen. Gegen 21:00 Uhr wurde die Frau von einem Mann angerufen, der sich als "Joachim Krämer" und Polizeibeamter ausgab. Er schilderte Festnahmen und weitere flüchtige Kriminelle in der Wohnsiedlung der 90-Jährigen und die damit verbundene Gefahr für ihre Wertgegenstände. Die Seniorin übergab daraufhin an ihrer Haustür gegen 23:00 Uhr Schmuck und Münzen an eine Unbekannte, die sich als Staatsanwältin ausgab. Die unbekannte Frau wird als circa 1,55m groß und füllig beschrieben. Sie trug zur Tatzeit dunkelblonde bis braune Haare und einen dunklen Mantel. Die Täterin hat eine helle Haut und spricht fließend sowie akzentfrei Deutsch. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. Weitere Infos unter https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell