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Polizei Wuppertal

POL-W: W Kontrollaktion in der Elberfelder Innenstadt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026 (von 12:45 Uhr bis 18:00 Uhr), hat die 
Polizei Wuppertal mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei 
Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und des illegalen 
Handels mit Betäubungsmitteln durchgeführt. 

Während der Dauer des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte 70 
Personen. Bei den Kontrollen beschlagnahmten die eingesetzten Beamten
diverse Betäubungsmittel. Dazu zählen insbesondere Cannabis, Kokain 
und Crack.

Zudem beobachteten die Beamten zwei Drogengeschäfte. Bei einem 
übergab ein 43-jähriger Iraker Bubbles an mehrere Personen. Bei 
seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Bargeld in szenetypischer 
Stückelung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige 
Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen.

Bei einem weiteren Drogengeschäft übergab ein 47-jähriger Deutscher 
im Wupperpark-Ost Betäubungsmittel an diverse Personen. Auch hier 
wurde anschließend durch die Staatsanwaltschaft ein 
Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Beschuldigten angeregt, 
welchen das Amtsgereicht erließ. Im weiteren Verlauf durchsuchte die 
Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen in Gelsenkirchen.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte acht Strafanzeigen wegen 
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei 
Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Zusammenhang mit dem 
Arzneimittelgesetz. Zudem wurden zehn Platzverweise gegen Personen 
ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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