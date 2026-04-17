Polizei Wuppertal

POL-W: W Kontrollaktion in der Elberfelder Innenstadt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026 (von 12:45 Uhr bis 18:00 Uhr), hat die Polizei Wuppertal mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln durchgeführt. Während der Dauer des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte 70 Personen. Bei den Kontrollen beschlagnahmten die eingesetzten Beamten diverse Betäubungsmittel. Dazu zählen insbesondere Cannabis, Kokain und Crack. Zudem beobachteten die Beamten zwei Drogengeschäfte. Bei einem übergab ein 43-jähriger Iraker Bubbles an mehrere Personen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Bargeld in szenetypischer Stückelung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen. Bei einem weiteren Drogengeschäft übergab ein 47-jähriger Deutscher im Wupperpark-Ost Betäubungsmittel an diverse Personen. Auch hier wurde anschließend durch die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Beschuldigten angeregt, welchen das Amtsgereicht erließ. Im weiteren Verlauf durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen in Gelsenkirchen. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte acht Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Zusammenhang mit dem Arzneimittelgesetz. Zudem wurden zehn Platzverweise gegen Personen ausgesprochen.

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