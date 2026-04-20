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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Mann nach Auseinandersetzung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (17.04.2026, 09:15 Uhr) erlitt ein Mann 
schwere Verletzungen nach einer Auseinandersetzung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat ein 69-jähriger Mann 
einen 61-jährigen Geschädigten vor einer Werkstatthalle in 
Wuppertal-Barmen unvermittelt mit einem Schraubendreher angegriffen. 
Anschließend schlug der 69-Jährige den Geschädigten mit einem 
stumpfen Gegenstand und würgte diesen. Zwischen beiden Männern 
bestand ein Mietverhältnis über die Werkstatthalle, welches der 
61-Jährige aufgrund ausbleibender Mietzahlungen gekündigt hatte. Ob 
hierhin das Motiv für den Angriff lag ist Gegenstand der laufenden 
Ermittlungen einer seitens der Staatsanwaltschaft und Polizei 
eingesetzten Mordkommission. 

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden, nachdem 
Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und den Notruf 
wählten. 

Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 61-Jährige wurde 
zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde seitens der Staatsanwaltschaft am 18.04.2026
dem Haftrichter beim Amtsgericht Wuppertal vorgeführt, welcher 
antragsgemäß einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverletzung erließ.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Patrick Scheffels Penders
0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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