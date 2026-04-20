Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Mann nach Auseinandersetzung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (17.04.2026, 09:15 Uhr) erlitt ein Mann schwere Verletzungen nach einer Auseinandersetzung. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat ein 69-jähriger Mann einen 61-jährigen Geschädigten vor einer Werkstatthalle in Wuppertal-Barmen unvermittelt mit einem Schraubendreher angegriffen. Anschließend schlug der 69-Jährige den Geschädigten mit einem stumpfen Gegenstand und würgte diesen. Zwischen beiden Männern bestand ein Mietverhältnis über die Werkstatthalle, welches der 61-Jährige aufgrund ausbleibender Mietzahlungen gekündigt hatte. Ob hierhin das Motiv für den Angriff lag ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen einer seitens der Staatsanwaltschaft und Polizei eingesetzten Mordkommission. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden, nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und den Notruf wählten. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 61-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde seitens der Staatsanwaltschaft am 18.04.2026 dem Haftrichter beim Amtsgericht Wuppertal vorgeführt, welcher antragsgemäß einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ.

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