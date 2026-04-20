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Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Am 18.04.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Straße Schwarze Pfähle
zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Eine 30-jährige Frau fuhr mit einem 7er BMW von der Viehbachtalstraße
nach links auf die Straße Schwarze Pfähle. In der Fahrtrichtung 
Friedensstraße verlor sie nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle
über den BMW, der auf der bepflanzten Mittelinsel zwei Bäume 
entwurzelte und umstieß.

Auf der Gegenspur beschädigten die Bäume sowohl die Mercedes C-Klasse
eines 74-Jährigen sowie den BMW Z3 einer 56-Jährigen. Ob ein 
internistischer Notfall ursächlich für den Unfall war ist ebenso Teil
der Ermittlungen, wie der Verdacht, dass die 30-Jährige ohne gültige 
Fahrerlaubnis unterwegs war.

Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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