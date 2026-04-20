Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Am 18.04.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Straße Schwarze Pfähle zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine 30-jährige Frau fuhr mit einem 7er BMW von der Viehbachtalstraße nach links auf die Straße Schwarze Pfähle. In der Fahrtrichtung Friedensstraße verlor sie nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über den BMW, der auf der bepflanzten Mittelinsel zwei Bäume entwurzelte und umstieß. Auf der Gegenspur beschädigten die Bäume sowohl die Mercedes C-Klasse eines 74-Jährigen sowie den BMW Z3 einer 56-Jährigen. Ob ein internistischer Notfall ursächlich für den Unfall war ist ebenso Teil der Ermittlungen, wie der Verdacht, dass die 30-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro.

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