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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrgäste in Bus stürzen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 09.04.2026 (Donnerstag) kam es gegen 12:25 Uhr zu einer 
Unfallflucht, zu der das Verkehrskommissariat der Polizei Wuppertal 
nach Zeugen sucht.

Ein 52-Jähriger war mit seinem Linienbus auf der Beyenburger Straße 
in Richtung Beyenburg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle 
Elektrowerk überholte ihn ein Auto. Dieses musste, um einen 
Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, unmittelbar vor dem 
Bus wieder einscheren. Der Busfahrer führte eine Gefahrenbremsung 
durch, bei der zwei Fahrgäste (m 37, w 39) leichte Verletzungen 
erlitten. 

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten ambulant.

Bei dem überholenden Auto handelt es sich vermutlich um einen grauen 
Hyundai oder VW.
Bei dem Fahrzeug im Gegenverkehr handelt es sich mutmaßlich um einen 
roten VW Golf der Reihe 6 oder 7.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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