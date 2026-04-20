Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrgäste in Bus stürzen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 09.04.2026 (Donnerstag) kam es gegen 12:25 Uhr zu einer Unfallflucht, zu der das Verkehrskommissariat der Polizei Wuppertal nach Zeugen sucht. Ein 52-Jähriger war mit seinem Linienbus auf der Beyenburger Straße in Richtung Beyenburg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Elektrowerk überholte ihn ein Auto. Dieses musste, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, unmittelbar vor dem Bus wieder einscheren. Der Busfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, bei der zwei Fahrgäste (m 37, w 39) leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten ambulant. Bei dem überholenden Auto handelt es sich vermutlich um einen grauen Hyundai oder VW. Bei dem Fahrzeug im Gegenverkehr handelt es sich mutmaßlich um einen roten VW Golf der Reihe 6 oder 7. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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