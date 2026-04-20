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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 18.04.2026, um 11:10 Uhr, kam es auf der Bereichsgrenze der Städte
Solingen und Langenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und 
einem Radfahrer.

Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem VW Caddy auf der Bonner Straße in 
nördliche Richtung und beabsichtigte nach links auf die Kirchstraße 
abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 59-jährigen Radfahrer.

Durch den Unfall erlitt der Wuppertaler schwere Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Sowohl der VW als auch das Fahrrad waren nicht mehr fahrbereit. Es 
entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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