Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 18.04.2026, um 11:10 Uhr, kam es auf der Bereichsgrenze der Städte Solingen und Langenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem VW Caddy auf der Bonner Straße in nördliche Richtung und beabsichtigte nach links auf die Kirchstraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 59-jährigen Radfahrer. Durch den Unfall erlitt der Wuppertaler schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sowohl der VW als auch das Fahrrad waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

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