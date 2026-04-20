Polizei Wuppertal

POL-W: W 30-Jähriger in Barmen ausgeraubt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (18.04.2026, 02:15 Uhr) raubten drei Unbekannte einen 30-Jährigen aus und sprühten ihm Reizgas ins Gesicht. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 30-Jährige zu Fuß auf dem Heimweg. Als er in der Straße Mühlenweg auf Höhe der Spielhalle war, liefen drei ihm unbekannte Männer auf ihn zu. Unmittelbar danach nahmen die Angreifer ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon aus den Hosentaschen und sprühten ihm Reizgas in das Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bachstraße. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei den Räubern handelt es sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Sie sind circa 1,70 m bis 1,80 m groß und von südländischem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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