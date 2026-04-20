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Polizei Wuppertal

POL-W: W 30-Jähriger in Barmen ausgeraubt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (18.04.2026, 02:15 Uhr) raubten drei 
Unbekannte einen 30-Jährigen aus und sprühten ihm Reizgas ins 
Gesicht. 

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 30-Jährige zu Fuß auf 
dem Heimweg. Als er in der Straße Mühlenweg auf Höhe der Spielhalle 
war, liefen drei ihm unbekannte Männer auf ihn zu. Unmittelbar danach
nahmen die Angreifer ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon aus 
den Hosentaschen und sprühten ihm Reizgas in das Gesicht. 
Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bachstraße. 

Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten zur medizinischen 
Versorgung in ein Krankenhaus. 

Bei den Räubern handelt es sich um drei männliche Personen im Alter 
zwischen 20 und 30 Jahren. Sie sind circa 1,70 m bis 1,80 m groß und 
von südländischem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trugen sie dunkle 
Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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