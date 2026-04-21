Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau schwerverletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (20.04.2026, 15:35 Uhr) kam es in Cronenberg, vor einem Wohnhaus an der Straße Mastweg, zu einem Angriff auf eine 31-jährige Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 44-Jähriger dort mit einem Messer auf seine 31-jährige, getrenntlebende Ehefrau ein. Die 31-Jährige trug dadurch eine schwere Verletzung davon. Sie wurde durch Rettungskräfte vor Ort und später im Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort von Polizisten festgenommen werden. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären wurde durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Der Tatverdächtige, dem eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

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