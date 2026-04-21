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Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau schwerverletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (20.04.2026, 15:35 Uhr) kam es in Cronenberg, vor einem 
Wohnhaus an der Straße Mastweg, zu einem Angriff auf eine 31-jährige 
Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 44-Jähriger dort mit einem 
Messer auf seine 31-jährige, getrenntlebende Ehefrau ein. 

Die 31-Jährige trug dadurch eine schwere Verletzung davon. Sie wurde 
durch Rettungskräfte vor Ort und später im Krankenhaus behandelt.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort von Polizisten festgenommen 
werden. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären wurde durch die 
Staatsanwaltschaft und die Polizei eine Mordkommission eingerichtet.

Der Tatverdächtige, dem eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen
wird, wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen 
Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft 
zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Patrick Scheffels-Penders
0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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