LPI-J: Glasschiebetür eingeschlagen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Sonntagmorgen mussten sich Beamte der Polizei Weimar gleich mehrfach als Tierpfleger beweisen. In Vollersroda hatten sich vier Mutterschafe und fünf Lämmer selbstständig gemacht und den Ortsbereich erkundet. Bis der Eigentümer ausfindig gemacht werden konnte, mussten die Beamten die wollige Reisegruppe eine ganze Weile betreuen und vom weiteren Straßenbummel abhalten. Kaum war diese ...

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