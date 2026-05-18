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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glasschiebetür eingeschlagen

Apolda (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch ein oder mehrere Unbekannte die Glasschiebetür der Sparkassenfiliale am Brückenborn in Apolda zerstört. Dadurch ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Hinweise auf einen Einbruchsversuch liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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