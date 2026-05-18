LPI-J: Glasschiebetür eingeschlagen
Apolda (ots)
In der Nacht zum Sonntag wurde durch ein oder mehrere Unbekannte die Glasschiebetür der Sparkassenfiliale am Brückenborn in Apolda zerstört. Dadurch ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Hinweise auf einen Einbruchsversuch liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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